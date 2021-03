Virumaa Teatajas 37 aastat ajakirjanikutööd teinud Valdo Einmann sai pühapäeval 80-aastaseks

Kuigi staažikas ajakirjanik on juba üle 15 aasta pensionil, on muhe mees toimetuserahval jätkuvalt meeles – näiteks kui keegi kirjutab liiga pika artikli, kõlab ahastus "mul on juba 5000 tähemärki koos, aga Emumäele pole veel jõudnudki!" Just nii ütles omal ajal Valdo, kui tegevtoimetaja nõudis temalt planeeritud tekstimahust kinnipidamist.