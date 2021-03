Kopajuht suutis puu aeglast langemist pidurdada, kuid kraavis olnud mees jäi põlvest saadik pinnasesse kinni. "Päästjate saabudes olid teised töömehed suutnud kraavis olijal ühe jala vabastada, kuid teine oli päris tugevalt kinni. Me eeldasime algul halvimat, kuna kinni olnud mees kurtis, et ei saa varbaid liigutada," jätkas Lepp, kuid lisas, et pärast mehe vabastamist suutis too kanderaami peal siiski varbaid liigutada. "Lisaks kurtis mees rinnus valu, ilmselt puu surus ta rindkere peale. Õnneks midagi väga hullu siiski mehega ei juhtunud."