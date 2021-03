Rakvere linn suunas kõik õpilased kaugõppele

Rakvere põhikooli direktor Lea Pilme rääkis, et reedel peeti veel teistsuguseid plaane: arutati mitu tundi selle üle, kuidas abistada lapsi, kel on vaja rohkem suunamist, räägiti individuaalõppest ja plaaniti lausa põhikooli lõpuklassi toomist paariks päevas nädalas koolimajja.

Kui pühapäeva õhtul info koolijuhini jõudis, hakkas ta kohe tegutsema. Nii liikus info sotsiaalmeediasse ja e-kooli, õpetajatega peeti edasi tegutsemiseks nõu, IT-juht aitas peredele töövahendeid muretseda. “Leppisime kokku, et täna (eile – toim.) õpetajad võtavad ka natukene rahulikumalt ja ei alusta 8.30 kohe algklassidel veebitundidega. Arvan, et oleme hakkama saanud,” ütles Pilme. Kuna teatud klassid on juba nädala kaugõppel olnud, nentis Pilme, et murekohad on samasugused nagu eelmisel kevadel. “Kes ei käinud tavaoludes koolis, kipuvad ära kaduma ka distantsõppel ja neid on veel raskem kätte saada,” ütles Pilme.