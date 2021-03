Kiirabil on halvimaks juhuks valmis lisabrigaad

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev rääkis, et kaks koroonaosakonda on haigeid täis. “Meie maja koroonahaigete voodihõive on juba mitu päeva praktiliselt 100 protsenti,” ütles Suurkaev. On püütud lahendust leida, nii on mõned haiged paigutatud teistesse osakondadesse, kuid olukord on siiski raske.