Rakvere turismiinfokeskus osaleb Berliini turismimessil

"Olukorras, kus turism majandusvaldkonnana on tõsises majandussurutises olnud juba ligi aasta, saab messilt juhtivatelt turismiekspertidelt teadmisi ja suundumusi, kuhu suunas on turismivaldkond liikumas. Rakvere turismiinfokeskus jagab messipäevade olulisemaid sündmuste kokkuvõtteid läbi turismiinfokeskuse sotsiaalmeediakanalite linna turismiettevõtjatele. Berliini turismimessi üheks fookuseks on säästev reisimine, keskkond ja kliima ning sotsiaalse vastutuse küsimused. Rakverel EAS-i pilootprogrammi ühe rohelise sihtkohana on oluline saada teavet ja anda edasi operatiivinfot turismisektoris toimuvast," rääkis Jaadla.