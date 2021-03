Rakvere linnaliinidele tulevad aasta pärast rohebussid

Kui palju uute gaasibusside toomine linnaliinidele maksma läheb, seda abilinnapea Kert Karus öelda ei osanud. “Meie jaoks on asi uus ja alles koostame hanketingimusi,” lausus ta. “Volikogu ette jõuame selle küsimusega ilmselt aprillis. Tegelikult pidanuks hankega alustama juba mullu suvel, aga ju ei pidanud minu eelkäija seda tähtsaks. Arvestada tuleb asjaoluga, et ega kellelgi sellised bussid garaažinurgas seisa, need tuleb ka veel tellida. Seega Rakvere liinidele jõuavad gaasibussid ehk alles aasta pärast.”