Kadri Voorand: “Kuues koht on äge tulemus peavoolupopi võidulaval”

“Minu peamine eesmärk oli lugu esitada võimalikult hästi, mistap tulemus ei olnud minu radaril. Kuues koht on äge tulemus sellel peavoolupopi võidulaval,” rääkis Voorand. “Sain personaalset ja erilist tagasisidet, et lugu läks korda neile, kes selle endasse lubasid, see ongi minu auhind.”

Finaalis esinemise emotsioon võimendus isegi suuremaks, kui lauljanna osanuks oodata. “Valdav osa minu lavatööst sisaldab lisaks ühe looga üleastumistele siiski täispikki kontserte, mis võimaldavad jutustada läbi muusika erinevaid lugusid ja anda edasi erinevaid tundeid, omas tempos. Tänased piirangud on tekitanud olukorra, kus pika perioodi vältel on antud võimalus esineda vaid need kolm minutit. Ei mingit rahulikku suhtlust publikuga ega mõnusaid unelevaid introsid. Lihtsalt need kolm minutit ja teadmine, et sellega piirduvadki järgnevate nädalate ülesastumised. Sellega kaasnes mingi hoomamatu emotsionaalne sisemine pinge, mida on sõnutsi raske kokku võtta.” kirjeldas Voorand esinemise ajal tekkinud erilist tundemöllu. “Tulin lavalt maha ja tahtmatult hakkasid pisarad voolama.”