Kadrina Vitamin Well tagus värava palle täis

Järgmise mängu toimumine on praegu segane, kuna riigi kehtestatud piirangud ei luba esiliigasportlastele võistlusi korraldada. “Tegelikult on seis aga üsna soodne, täiesti võimalik, et saame siiski mingid mängud peetud. Kadrinal on täiesti võimalik liiga ära võita,” oli Pormann lootusrikas.