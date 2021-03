Kriis ajas sportima ja tekitas defitsiidi

Tellijale

Päris otsas rattad-suusad küll pole, aga kui eelistada mõnd väga konkreetset kaubamärki või spetsiifilist jalgratast, ei pruugi seda poest saada. Eriti hull lugu on suusavarustusega: suusakeppe jagub, suuskasid enam mitte nii väga, aga suusasaapaid suurustes 38–41 pole enam peaaegu üldse.

Rakveres spordivarustusega kauplevate äride esindajad räägivad kui ühest suust, et kaubanappus on tekkinud mitme teguri koosmõjus. Aasta tagasi pandi Aasias asuvad tehased mõneks ajaks seisma ja see annab nüüd tunda. Kui töö taastus, tuli sealt Euroopasse vedada korraga väga palju kaupa, mis tekitas merekonteinerite defitsiidi, ja see omakorda tõstis nende rendihinda kuni neli korda. Siin Eestis, tegelikult küll kogu maailmas, tüdinesid inimesed aga kodukontorites istumisest ja hakkasid vastukaaluks tegelema rahvaspordiga palju aktiivsemalt kui varem. Peale selle muidugi korralik talv. “Sel talvel müüdi vist maha nii kõik eelmistest aastatest seisma jäänud suusad kui ka uued tellimused,” ütles Rakvere spordipoe RixRatas juhataja Riho Lüüs. “Lisaks on märkimisväärselt suurenenud suusavarustuse rentimine, sest inimesed tahavad loodusesse. Tee rahvaspordi juurde tagasi on tagasi leitud.”

Suusavarustus olevat poes niisama hästi kui otsas. “Juurde tellida midagi ei õnnestu. Ei suuski, ei saapaid,” rääkis Lüüs. Sama väitis Hawaii Expressi Rakvere kaupluse juhataja ja kogu keti hulgimüügikoordinaator Sven Salep. “Isegi nii tuntud tootja kui Fischer ei võta praegu uusi tellimusi vastu,” märkis ta.

​Jalgratastega on olukord parem, müüjatel on kaupa varutud, kuid uute mudelitega on selleski valdkonnas seis kehv. “Võib nii juhtuda, et mõnede rattamarkide 2022. aasta mudelid jõuavad varem müüki kui 2021. aasta omad,” kõneles Salep. “Selle aasta mudeleid pole veel tootma hakatudki, ehk õnnestub seda teha juulis. Tavaliselt algab järgmise hooaja rataste tootmine juba eelmisel suvel.”

​Salepi sõnul komplekteeritakse Hawaiis müügil olevad rattad Baltikumis, kuid kõik detailid on toodetud siiski Aasias. “Ja kui mõni asi on puudu, sadul või käiguvahetaja, siis ei saa ju ratast kokku panna. Tarnijad on erinevad ja nii võibki juhtuda, et mõned detailid on olemas, mõned mitte. Näiteks Scottidest on kõik meie Euroopa laod tühjad.”

Salepi sõnul käituvad kohapealsed tootjad juba loominguliselt. “On olnud juhtumeid, kus võtad ratta pakendist välja, avad kataloogi, võrdled ja avastad, et käiguvahetaja pärineb hoopis mõnelt teiselt mudelilt,” rääkis ta.

Seega tulevikus saavad friigid ja restaureerijad imestada: jalgrattad kui Nõukogude Ladad, mida komplekteeriti samuti sellest, mis kätte juhtus – olude sunnil kruviti VAZ-2105 alla VAZ-2103 veljed ja kaitseraud võeti veel kolmandalt mudelilt.

Puudus on tekkinud mitme asja koosmõjust: tehaste sulgemine, toorainepuudus, tööjõupuudus, transpordiprobleemid. Ja lõpuks muidugi tublisti suurenenud ostjate hulk. Argo Rohtmets, Rattabaasi üks omanikest

Rakveres tegutseva Rattabaasi üks omanikest Argo Rohtmets rääkis, et tarneprobleeme pole ainult suuskade ja jalgratastega, vaid ka muude rahvaspordiks vaja minevate vahenditega. “Puudus on tekkinud mitme asja koosmõjust: tehaste sulgemine, toorainepuudus, tööjõupuudus, transpordiprobleemid. Ja lõpuks muidugi tublisti suurenenud ostjate hulk,” ütles ta. “Meil endil vedas, sest tänu varakult tegutsemisele õnnestus rattad kätte saada ja kaupa hetkel jagub.”

Nii Riho Lüüs kui ka Sven Salep toonitasid, et nende kauplused jalgratastest tühjad pole, kuid spetsiifiliste ostusoovide täitmisega võidakse hätta jääda.