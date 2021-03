Lontova – Kunda vanim tööstuspiirkond

Kaldaveskit kirjeldas Otto Wilhelm Masing oma Marahwa Näddala-Lehes: “Rakwerre makonnas ja Niggula kihhelkonnas, on üks suur merreäerne mõisa, nimmega Kunda. Sinna on, aastad kümmekond teed, üks suur saddam merre sisse ehhitud, ja ka tunnamullo üks tol Krono polest assutud; et muggeldamist, se on: keeldud kauba ajamist keelda. Suur jõggi, mis selle mõisa õue alt möda lähheb, ajab mõisa liggidal üht suurt kolme kiwwiga veskid; ja toob Muga, Roe­la ja Tuddo metsast need tuhhanded palka alla, mis allamal jõu su pool plangiks ja lauuks leigatakse, et neid ülle merre wõerale male wia. On seal kahhel pool jõgge märka uhked ja sured saeweskid, kus öed ja päwa töed tehhakse; ja kui õige paljo teggemist on, siis juhtub, et mõnnikord sadda kahheksakümmend, ehk weel pealegi, wennelaest seal töel on. On seal praego üks weike allewikene sündimas. Sedda nimmetasid Weike-Lontowaks, agga nüüd on temmale Blücher nimmeks pantud. Tulleb sinna iggal suwwel laewu, ja on Krono polest lubba antud, sola, rauda ja heringid, agga mitte muud kaupa sinna tua. Wäljawia on lubba, kõik mis ümberkaudne ma annab; wilja ja wina, palka, laudu ja plankisid. Tännawode olli sinna kohta wägga paljo wõerama laewu tulnud, laudu ja plankisid õtsima, mis Spanja ja Prantsuse male tarwitati, ja on sealt kõik ärrawidud, ka wiimanegi planga õts. On sellega sinna manurka mõnned saatuhhandet tulnud; ning on sesinane kaubaajamise assutamine sealatse rahwale sureks heaks ja tasuks, kui omma rahhakoppikat tahhab ja mõistab hoida; sest et paljo rahha saab, kui laewu tühhendakse ja täidetakse, kuhhu paljo kässi jure tarwitakse.”