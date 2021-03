Tööjõuturg soosib edasiõppimist

Uute oskuste omandamine tagab selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi eriti tööalaseid valikuid.

Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Karin Andre ütles, et esimene september on lähemal, kui tundub.

“Mitmel varasemal aastal on töötukassa töötajad puutunud kokku sellega, et inimesed avastavad augustis, et võiks minna midagi uut õppima, aga ei tea täpselt, mida ja kuhu. Siis läheb kiireks ja õppimisplaanid lükkuvad taas aasta võrra edasi,” märkis Andre.