Seemnete läbimüük on hämmastavalt hea

Päris kindlasti on inimesed taasavastanud potipõllumajanduse, kinnitati Rakvere Maarahva poest. “Seemnete ost hakkas pihta juba kuu aja eest. Praegu on natukene pilvisem ja lumisem ilm ning see annab kohe tunda,” rääkis müüja Inge Rahkema.

Paprikaseeme läheb esimesena mulda, igasugune tomat ja lilleseeme kohe selle järele. Õigeaegse külvi jaoks tasub kõik koju valmis varuda. “Müük on väga-väga aktiivne,” kinnitas Rahkema ja kiitis inimesi selle eest, et küsitakse palju kodumaist seemet. Selgus, et päris palju on tekkinud ostjaid, kes tahavad nõu ja ütlevadki otse välja, et on esimest aastat aiapidajad ega tea asjast midagi. “Ikka väikesed soovitused saab poest koos ostuga kaasa,” lausus müüjanna ja kiitis, et praegu propageeritakse väga, et vastavas vanuses lapsed õpiksid, kuidas seeme mulda panna ja sellest taim sirgub. Võimaluste puudumine ei tohiks olla takistus, sõnas ta ja soovitas herne külvata rõdukasti, et laps näeks oma silmaga, kuidas saak tegelikult tuleb.

“Teadlik aiapidaja ostab varakult kõik vajaminevad seemned kohe ära,” rääkis Rahkema ja lisas, et lilleseemned on sama minev kaup nagu köögiviljade omad. “Inimene tahab enda ümber, vaatamata segastele aegadele, ikka ilu näha,” ütles ta ja nimetas, et Maarahva poe pakkumises on veel korralik valik beebitaimi, millest saab oma silma all suure kauni amplitaime kasvatada.

Rakvere Bauhofi juhataja Eve Nõlvak nentis, et seemnemüük on isegi parem kui möödunud aastal, ja oli igati nõus, et mullu koroona ajal hakkas huvi aiapidamise vastu tõusma ja see on tänavu järjest tõusuteel.

“Kõik rohenäpud aktiveeruvad märtsi algul,” rääkis ta ja kiitis, et ilus päike ja sulailm kuu algul panid aiaosakonna kihama. Praegu on tuisused ilmad müüki tagasi tõmmanud ja juhataja avaldas kartust, et ägenev viirus võib oma töö teha. Selles suhtes on olukord muidugi keeruline, aga kõik vajalik, et inimesed saaksid aiapidamiseks valmistuda, on tehtud. “Bauhof on kevadeks valmis. Müügis on suur valik seemneid, muldasid ja tarvikuid,” kinnitas Nõlvak.

Valikus on ka juba tippsibul, mille võib koju valmis osta, sest on olnud aastaid, mil istutamise ajaks on laod tippsibulast tühjad. Samuti leiab hulgi sibullilli, mis kevadel maha pannakse.

“Noortaimed ehk beebitaimed on väga populaarsed ja aasta-aastalt nõutakse neid aina rohkem,” rääkis Nõlvak ja kinnitas, et see on ülimugav variant neile, kes tahavad ise omale ilusa ampli kokku panna. “See aasta me alustasime pisut hiljem beebitaimede müügiga ja juba käidi küsimas,” kõneles Bauhofi juhataja.

Sõmerul peab Maia Simkin hubast aiabutiiki Inglise Aed, peale selle korraldab ta aianduskoolitusi Kunderi seltsis. Tema julgustas beebitaimi soetama. “Neid võib julgelt osta, kuna saad juba tugeva taime. Igasugused tõusme- ja juurekaelapõletiku ohud on nendega seljatatud. Jääb veel õigeaegne kastmine, väetamine ja ümberistutamine,” ütles Simkin.

Väiksemas asulas, kus inimesed elavad enamasti korterites, tuleb ikka ette, et müüja jagab teadmisi taimekasvatusest. Inimene tahab oma silmaga näha, kuidas seeme idaneb ja potist hakkab piiluma võrse, mis järjest suuremaks sirgub. Simkini sõnul on kogu aiapidamine väga rahustav ja praegu on eriti vaja igasugust positiivselt mõjuvat tegevust.

“Meil tullakse isegi ja palutakse, et müüja paneks mulla poes pottidesse valmis, ja ostetakse need siis ära, kuna korteris pole tahtmist ise mullaga mökerdada,” kirjeldas Simkin erilisi olukordi ja rääkis, et on tõesti üle keskea inimesi, kes pole varem aiapidamisega tegelenud ja leiavad alles nüüd tee taimedeni.