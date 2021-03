Jäätmemajandus lonkab, kuid pakendeid tuleks siiski sortida

Tellijale

Lääne-Viru jäätmekeskuse tegevjuht Priit Raamat tõdes, et aastatega on keskusse jõudva olmeprügi seas vähenenud klaaspakendi maht, kile- ja tetrapakendeid leidub aga palju. “Teatud mõttes on see paratamatu, sest kui pakend on määrdunud, ei sobi see pakendikasti,” märkis Raamat.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti väitis, et nende ettevõte suunab kõik enda kogutud pakendid sortimisele ja segapakendite massist umbes 50 protsenti omakorda materjalina ringlusse. Pesti tõdes, et Eestis valdavalt kasutusel olev avalike konteineritega kogumissüsteem on inimestele ebamugav ning puudub vastutaja. “Seetõttu kasutatakse avalikke konteinereid tihti ära ehitusjäätmetest või olmejäätmetest vabanemiseks, seepärast on need omakorda liiga sageli ületäitunud ja pakendid konteineritesse enam ei mahugi. Tarbija jaoks jällegi pettumus. Avalikud konteinerid võiks jääda pigem hajaasustuspiirkondade tarvis,” rääkis ta.

Ragn-Sellsi praktika näitab, et kõige parema tulemuse annab pakendite kogumine nende tekkekohas – kodudes, kontorites. Ragn-Sells on koostöös pakendiorganisatsiooniga TVO teinud lepingu üle 10 000 majapidamisega, kust siis tuuakse pakendeid nende sortimiskeskusesse. “Need pakendid on võrreldes avalikest pakendikonteineritest pärineva materjaliga oluliselt puhtamad, kvaliteetsemad ja seeläbi ka lihtsamini ringlusse võetavad,” märkis Pesti.

Lääne-Virumaal on Rakvere linnas praegu 170 eramajapidamist, kes seda kliendile tasuta pakendikogumisteenust kasutavad, ning Pesti sõnul kaalutakse võimalust pakendikotiteenuse piirkondi laiendada. Niinimetatud kollast kotti saab tellida pakendikott.ee lehelt.

Rohepesuskeemide avastamiseks tuleks Pesti sõnul Eestis parandada jäätmekäitlussektori järelevalvet, aga ka uuendada pakendite disaini, et need oleksid sellisest materjalist, mida saab kasutusele võtta. “Täna on turul palju hübriidmaterjale, mille ringlusse võtmine on võimatu, ja siinkohal saavad tootjad anda oma panuse,” rääkis Pesti. “Väga paljud materjalid ei ole praegu müüdavad ehk neid saab küll ringlusse suunata, aga seda tuleb doteerida. Parimaid näiteid on tetrapakk, mille sorteerimise ja ringlusse suunamise kulu on umbes 100 eurot tonni kohta. Samas masspõletuse hind on 50 eurot tonnist. Loomulikult on see suur vahe. Paljud riigid on juba kehtestanud saastetasud nii põletamisele kui ka ladestamisele, et ärgitada ringlusse suunamist.”