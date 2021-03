Sigaretid pole noorte hulgas popid

“Arvati, et suits on justkui “täiskasvanu” definitsioon, taheti käituda võimalikult täiskasvanulikult võimalikult vara. Selle arvamuse oleme suutnud ajaga õnneks kaotada.”

2006. aastal oli sigarettide esmakordsel proovijal vanust keskmiselt 11,7 ja 2018. aastal 12 eluaastat. Nende andmete põhjal on näha, et suitsetamist alustatakse nüüd veidi hilisemas vanuses nii poiste kui ka tüdrukute hulgas. Poisid alustavad aga jätkuvalt natuke nooremana kui tüdrukud.

Kahjuks on samal ajal kasvamas alternatiivtoodete, nagu e-sigarettide ja eriti mokatubaka, tarvitamine. Seda statistikat näitab uimastite tarvitamise uuring ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), mis korraldati 15–16-aastaste noorte hulgas.