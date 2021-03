Erametsaliidu hinnangul unustatakse lendoravaid kaitstes maaomanike õigused

Tellijale

Keskkonnaameti plaan tõsta lendoravate arvukus tuhande isendini ja moodustada selleks 12 uut püsielupaika on erametsaomanike hinnangul ebaõiglane, sest piirangute tõttu saamata tulu jääb neile suures osas hüvitamata.

Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialisti Marju Keisi sõnul plaanitakse lendoravate kaitseks moodustada 12 uut püsielupaika ning muuta 10 välispiiri. Muudatusi plaanitakse teha Ida-Virumaal Alutaguse ja Lüganuse vallas, Lääne-Virumaal Vinni vallas ning Jõgevamaal Mustvee vallas. Kokku soovitakse kaitsealasid laiendada 1800 hektari võrra.

Keskkonnaamet on välja saatnud 151 kaasamiskirja eramaaomanikele, et selgitada järgmisi samme lend­oravate kaitseala laiendamiseks. “Ettepanek on loobuda uuendusraietest ja metsa majandada püsimetsadena, mis toimiksid ökoloogiliste metsamassiividena,” on Keis Virumaa Teatajale rääkinud.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa aga leiab, et lendorava kaitsmine on jäetud peamiselt vaid metsaomanike hoolde ja vastutusele. “Metsaomanike saamata jääv tulu ületab kompenseeritavad summad mitmekordselt,” lausus ta. “Ammugi ei kompenseeri riik omanikele aastakümnete jooksul juba tehtud investeeringuid. Seada looduskaitse kinnimaksmine ainult maaomanike õlgadele on ühiskondlikult ebaõiglane. Ühise hüve nimel peaksid panustama kõik ühiskonna liikmed,” selgitas ta.

Eelmaa sõnul lahendaks olukorra maadevahetuse taastamine. “Riik peaks metsaomanikele võimaldama kõrge loodusväärtusega maade vahetamist samaväärse majandatava maatulundusmaa vastu samas piirkonnas. Riigil on piisavalt maid igas vallas, et tagada eraomanikele sobivate maade leidmine,” lausus ta.

Eelmaa sõnul tuleks piirangute kaalumisel mõelda sellele, mis saab elust maapiirkondades, kui inimestelt võetakse võimalus seal elatist teenida. “Eestis on palju loodusväärtuslikku metsa ja seda suuresti tänu sellele, kuidas neid metsi on majandatud,” rääkis ta. “Kui metsas avastatakse haruldane liik, on see tunnustus omanikule, kes on jätkusuutlikult majandades loonud selleks sobivad tingimused. Peaksime metsaomanikku rohkem usaldama ja teda hea töö eest piirangutega karistamise asemel tunnustama.”