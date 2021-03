Oandu vesiveskit ootavad ees uus omanik ja uus peatükk

Tellijale

Oandu vesiveski ja selle juurde käivad maad kuulusid pikalt suurärimees Margus Reinsalule. Viimased aastad on Reinsalu sassis ärisuhete tõttu ettevõtja Jaak Roosipuuga kohtuteid käinud.

Möödunud aasta lõpus kuulutati välja Margus Reinsalu pankrot, mis tähendas ka varade võõrandamist võlgade katteks. Võla sissenõudjaks oli Jaak Roosipuu ettevõte Neticom.

Jaak Roosipuu rääkis, et Oandu vesiveski maade ja hoonete oksjon on toimunud, kuid vormistatud veel midagi ei ole. “Põhimõtteliselt ma tean, kes Oandu vesiveski uus omanik on, kuid hetkel veel ei soovi seda avaldada,” rääkis Roosipuu ja lisas, et ta ei tea, mis plaanid uuel omanikul veskiga on. “Võimalik, et elupaigaks, kuid ma ei hakka spekuleerima.”

Oksjonilt saadud tulu suurus on teadmata, kuid Roosipuu sõnul läheb see summa Reinsalu võla katteks. “Vaatame, mis sellest nüüd edasi saab, vähemalt üks kinnisvara on müüdud.”

Vara müügiga tegelenud kohtutäitur Raigo Pärs rääkis, et huvi vesiveski vastu oli küllaltki suur. “Pakkujaid oli rohkem kui ühel käel sõrmi,” rääkis Pärs. Veski oli müügis kahes tükis alghindadega 45 000 eurot ja 120 000 eurot.

Endine Haljala vallavanem Leo Aadel rääkis, et 2018. aasta alguses pöördus Margus Reinsalu vallavalitsuse poole sooviga müüa Oandu vesiveski juurde kuuluv tamm vallale. “Ilmselt oli see pankrotivara, päris kindlalt ei julge muidugi väita,” ütles Aadel.

Vallavalitsus asus suhtlema RMK ja keskkonnaametiga, et leida parim lahendus paisu säilitamiseks. 2018. aastal tehingut siiski ei toimunud, kuna vallavalitsuse hinnangul oli Reinsalu küsitud 4000 eurot liialt kallis hind.

Tamm on kohalikule kogukonnale äärmiselt tähtis ning vahepeal tekkis arusaam, et kui keegi tammi enda valdusesse ei võta, siis mingil hetkel see lihtsalt lammutatakse ja alles jääb kuiv jõesäng. “Kogukond kogus 82 allkirja, mis esitati vallavalitsusele. Sisuks oli mure tammi tuleviku pärast,” jätkas Aadel.

Kinnistu juurde kuulub ka elumajaks ehitatud hoone. FOTO: Veiki Ojaperv

2020. aastal tegi Haljala vallavolikogu siiski otsuse tamm omandada, seekord märksa madalama hinnaga – 1400 euro eest.

Praegune vallavanem Ivar Lilleberg rääkis, et kui tammi ei oleks keegi omandanud, võinuks see lammutamisele minna. “Mingit haldajat on vaja ja praegu esitasime keskkonnaametile vee erikasutusloa, mille jõustumisel saame hakata tammi haldama ja hooldama,” selgitas vallavanem. Tammiga hakkab lähitulevikus tegelema valla palgal olev ettevõte.

Küll aga on kohalikel inimestel mure, mis saab hoonetest edasi. Kuigi uus omanik on olemas, et ole selge, mida seal tegema hakatakse.

Oandu vesiveski kõrval ligi 30 aastat toimetanud ja 17 aastat elanud naabri maastikuarhitekt Helle Väärsi sõnul on Margus Reinsalu panustanud vesiveskisse palju. “Ta on hingega seda piirkonda arendanud, kuna ta on siit kandist ka pärit,” rääkis Väärsi.

Väärsi ütles, et vesiveski oli aastaid tagasi väga täbaras seisus.

“Margus [Reinsalu] lasi suure hoone müürid konserveerida ning ühe külje uuesti üles ehitada,” sõnas Väärsi ja lisas, et kõige rohkem on ta hirmul selle pärast, kes võiks kompleksi uueks omanikuks saada. “Reinsalu ajal toimusid vesiveskis suviti küll mõned üksikud koosviibimised ja heli oli ikka natuke meile ka kosta, kuid üldiselt ta austas naabreid ja siin on siiani olnud vaikne ja rahulik elada,” kõneles vesiveskist umbes saja meetri kaugusel elav naaber.

Väärsi, kelle pere alustas enda elamu ehitamisega ligi 30 aastat tagasi, ütles, et tänu Reinsalu investeeringutele on piirkonnast saanud tervik. “Nii meie maja ehitusel kui ka vesiveski arendamisel on arvestatud teineteisega ning seetõttu on kahju, et asjad on nii läinud, nagu nad on läinud.” Väärsi jätkas, et vesiveski madal alghind on meelitanud oksjonile päris mitu huvilist. “Looduskaunis koht jõe kaldal üsna odava algpakkumise hinnaga – eks see meelitab arendajaid igalt poolt,” lisas Helle Väärsi.