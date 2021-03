Maasikakasvataja otsib juba suveks tööjõudu

Maasikakasvatustalu esindaja Keijo Beilmann ütles, et hakkas värbamiskuulutusi levitama nii-öelda igaks juhuks. "Ei tea, mis saab suvel ukrainlastega," rääkis ta. "Võimalik, et riik on taas lukus, ja kust me siis üleöö tööjõu võtame? Ma praegu kirjutan võimalike abiliste kontaktid lihtsalt üles ja helistan nad ise kindlasti suvel läbi. Aga tegelikult on maasikakasvatajal tööd pakkuda ka kevadel."