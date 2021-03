Kogudus taastab leinamaja

Tegemist on niinimetatud matsikabeliga, mis ehitati kiriku kõrvale 18. sajandil lihtrahva tarvis. Nõukogude ajal oli hoone kooli kasutuses poiste tööõpetuse ruumina. Väike-Maarja kolhoosi lõpuaastail tehti kabelihoonele põhjalik uuendus ja sisustati see leinamajaks, mis oli kasutusel 2010. aastani, mil äikesetormis andis alla kiriku tornikiiver ja kukkus kabeli katusele. Hoone jaoks tähendas see sõna otseses mõttes kabelimatsu.