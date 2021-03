Omniva eksimus läks maksma koha konkursil

Kui juhtub nii, nagu juhtus Järva Teataja toimetuses märtsi alguses, et Tartu Postimehe detsembris saadetud uusaastakaart jõudis Paidesse alles märtsis, siis saab selle üle kogu kollektiiviga nalja visata. Ikka juhtub. Ei ole see esimene ega viimane kiri, mis vahepeal kusagile kaotsi läheb. Kui aga tegemist on tähitud kirjaga, on olukord märksa tõsisem.