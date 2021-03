Seadusemuudatus võimaldab lõpueksameid korraldada paindlikumalt

Riigieksamite tegemine muutub paindlikumaks, et koroonakriisi tõttu kellelgi kool lõpetamata ei jääks. FOTO: Elmo Riig

Hoolimata sellest, et nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased on suunatud distantsõppele, tuleb kevadel sooritada koolitunnistuse kättesaamiseks siiski lõpueksamid. Valitsuse heakskiidu saanud seadusemuudatuse eelnõu alusel muutub eksamite tegemine paindlikumaks, et välistada koroonakriisi tõttu koolitee katkemist.