Põhjarannikul on veelindude seas gripp laialt levinud

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on ametit aktiivselt teavitatud hukkununa leitud vee- ja metslindudest. "Teavitusi hukkunud lindudest on tulnud peamiselt põhjarannikult ja Saaremaalt. Lindude grippi on tuvastatud veelindudel Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Hiiumaal,“ kirjeldas Sammel.