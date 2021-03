Nädala kaja: seotud silmade saladus

Doris Kareva – tema ehedas poeesias on kannatamise raskust. Üldist on selles ja isiklikku. Umbtee raskust. Aastases kriisis oleme pidanud kulgema enda sees ja väljas. Pidanud sunnitult seisma silmitsi iseendaga, tunnetades valusalt laiutavat muret ja üksindust. Leidma ikka jõudu, et tunda lihtsast ja tillukesest suurt rõõmu. Sellegipoolest.