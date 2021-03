Eili Neuhaus, lavastaja

Kuidas rääkida eesti keelest? Et elada, ma hingan. Eesti keel on nagu hingamine, üks osa minust. Ilma selleta pole võimalik. Meil on keeled suus, suhtleme teiste rahvastega, aga emakeel igaühe sees on kõige tähtsam. Emakeel ja isamaa. Naisena mõtlen, et hakkasin oma lastega rääkima eesti keeles, kui nad olid alles südame all. Sellest tekibki side, et võtad emakeelt kui ainumõistetavat eluks ja olemiseks vajalikku asja. Eesti keel on enamat kui verbaalne suhtlemise ja kirjutamise keel. Kauges lennujaamas saan silmavaatest aru, et see inimene räägib eesti keelt. Inimese vundament on tema emakeel.