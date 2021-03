Politseimuuseumisse saabus koorem salakaupa

Eesmaa ei tea täpselt, mitme eksponaadi võrra Rakveres tegutsev politseimuuseum äsja rikkamaks sai. “Peab paberil arvutama, sest seda on kohutavalt palju,” ütles ta. “Aga kõik on loetud ja allkirja vastu üle antud. Jumal hoidku, kui siit nüüd midagi jalutama läheb.”

Eesmaa askeldas eile ringi politseimuuseumi ühes toas, kuhu on plaanis üles seada ekspositsioon, mille teemaks on salakaup. “Muuseumi õueala on küll avatud, kuid siseruumid olukorrast tulenevalt kinni ja saamegi tegeleda asjadega, milleks muidu aega ei jääks,” rääkis ta. “Tegelikult olen muuseumisse kogu aeg tahtnud saada politsei või piirivalve või tolli konfiskeeritut. Kuna mul on maksu- ja tolliametis mõned sõbrad, kurtsin neile oma muret ja asjad hakkasid liikuma.”