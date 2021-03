Lääne-Virumaale lisandus 88 uut nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 1042 inimesel. 813 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 106, Lääne-Virumaale 88 uut nakkusjuhtu. 44 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul manustati 7675 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 127 829 inimesele, kellest 52 571 on saanud mõlemad doosid.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1466,17 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,5%.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis reedesel pressikonverentsil, et kuigi koroonaviirusesse nakatumine on tipus, on näha siiski õrna stabiliseerumist.