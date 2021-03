Haridustaeva pärlid ootavad tunnustamist

Konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate tegevust ning selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi rääkis, et maakondlik konkurss on seotud üleriigilise konkursiga. Laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja kolmes maakondlikus kategoorias. Hõbemägi lausus, et maakonnas ja üle riigi on üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria.