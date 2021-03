GALERII ⟩ Kaubanduskeskustes valitseb vaikus

Peaaegu inimtühjad kaubanduskeskused on nagu mahajäetud kummituslinnad. Põhjakeskuse juhatuse liige Tiiu Onga räägib, et see on tänane olukord. "Nendes oludes tuleb hakkama saada. Üritan vaadata lahendusi ja toetan üürnikke." Onga nendib, et nende kaubanduskeskuses paljudes kohtades töö siiski käib. "Püüame nukras olukorras näha positiivset. See on viimane ühine jõupingutus, et saaksime mõne aja pärast jätkata normaalset elu. See on meie ootus ja lootus ning sellepärast me seda ka talume," lausub Onga.