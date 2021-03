Lääne-Virumaal on koroonavaktsiini saanud üle 9000 inimese

Sotsiaalministeeriumi meedianõunik Eva Lehtla rääkis, et Lääne-Virumaal on rahvastikuregistri järgi 58 862 inimest, neist on kahe vaktsiinidoosiga hõlmatud 1610 ja vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 7395 inimest. Kogu elanikkonnas on hõlmatus üle 12 protsendi. "Täiskasvanud elanikkonnas on see kindlasti kõrgem, kuna alaealisi praegu ei vaktsineerita. Eestis keskmiselt on kogu elanikkonnas praeguseks vaktsineeritud vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 10 protsenti, täiskasvanud elanikkonnast ca 12 protsenti ehk iga kaheksas täisealine inimene," märkis Lehtla.