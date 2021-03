Sünoptik Kairo Kiitsak: püsivat kevadist soojust oodata veel ei ole

Simuna päritolu sünoptik Kairo Kiitsak teab, et kevadine ilm on tujukas. FOTO: Peeter Karask

Simuna päritolu sünoptik Kairo Kiitsak ütles, et lähinädalate ilm on väga heitlik, see tähendab, et sageli vahelduvad soojad ja külmad õhumassid.