Nii Vinni-Pajusti gümnaasiumi direktor Henry Kallaste kui ka Kunda ühisgümnaasiumi direktor Kristi Aron ütles, et on sellest võimalusest kuulnud, kuid praegu saadakse hakkama oma jõududega. Ka Veltsi lasteaed-algkooli direktor Marja-Liisa Männik lausus, et asendusõpetajaid praegu vaja ei ole. Ta märkis, et üks õpetaja on küll koroonapositiivne, aga kuna põdemine läheb tal kergelt, ei ole õpetaja haiguslehte võtnud ning teeb veebitunde edasi.

Asendusõpetajate programmiga on liitunud ligi 1500 asendusõpetajat, kes on valmis tuge pakkuma distantsõppes üle Eesti ning kontaktõppe korral pea kõikides maakondades. MTÜ ASÕP tegevjuht Gerli Neppi ütles, et koroonapandeemia ajal on vajadus asendusõpetajate järele tõusnud. "Koolid on väga tublid ja usinad, püüavad ise hakkama saada. Koolijuhi tugevus on see, kui ta kaasab lisaressurssi oma õpetajaid toetama," rääkis Neppi.