Tartu Ülikooli loodusmuuseumis avatakse sel kevadel putuktolmeldajatele pühendatud näitus. Putukate ja taimede koostöö tolmeldamisel on looduses üks vaimustavamaid nähtusi. Kümnete miljonite aastate jooksul on tekkinud nende vahel mõnikord lausa uskumatuna tunduvaid kohastumusi. "Näituse raames oleme koostanud putuktolmeldajate viktoriini, mille eesmärgiks on osalejate teadmisi testida ja uusi teadmisi juurde õpetada. Kui ise vastust ei tea, võib julgesti kõrvalist abi viktoriini lahendamisel kasutada," sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist Elen Kontkar.