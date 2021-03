Rakvere linnavolikogu istub ainsana laua taga

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et Rakvere linnavolikogu koguneb homme linnavalitsuse valgesse saali, nagu see ikka tavaks on olnud. Ta sõnas, et ohutusnõudeid järgides ei tohiks volikogu istungist probleeme tekkida. “Tuhanded inimesed lähevad igal hommikul tööle ja volikogus tehakse samuti tööd,” lausus Juhkami.