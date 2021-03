Suurettevõtja tunnistas, et Maido Nõlvaku emotsionaalset kõnet kuulates tulid lausa külmavärinad peale. "Palju pidulikum tunne kui presidendilt teenetemärki vastu võttes, sest see tuli mulle nii ootamatult, muud tänamised on olnud ette teada," rääkis Oleg Gross. "Kohalike inimestena püüame kõik üksteist aidata, on tunda, et siin ei ole poliitikat ega ärategemist. Tõesti, väga soe tunne!"