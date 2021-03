Meeste tantsupidu lükkub augustikuusse

MTP4 infojuht Maris Marko ütles, et Meeste Tantsupidu 4 Venda lükati edasi seetõttu, et koroonaviirus levib Eestis jätkuvalt väga jõudsalt ning juunis peo korraldamine oleks nii tantsijate kui ka publiku seisukohast äärmiselt vastutustundetu. "Loodame, et olukord suve teiseks pooleks paraneb ja viiruse levik vaktsineerimise toel pidurdub, mis võimaldaks peo korraldamise augustis. Loomulikult hoiame olukorral silma peal ning lähtume oma tegevuses mõistuse häälest ja riiklikest korraldustest," rääkis ta.