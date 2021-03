Juhtkiri: laps ei ole täiskasvanu

Eriti vastikuks läks paljude jaoks asi aga siis, kui Brasiilia päritolu meesterahvas astus üles Postimehe stuudios, kus ta toimunut õigustas ja nimetas enda suhet 7. klassi lapsega armastuseks, millele oli raske vastu seista. Ühiskonnas on seesugune olukord tekitanud taas diskussiooni, kas 14-aastane ikkagi on piisavalt vana, et täiskasvanutega võrdväärsetel alustel end seksuaalselt määratleda ning vastutust võtta.