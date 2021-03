Hakkab kehtima biojäätmete eraldi kogumise nõue

Tapa vallas hakkab biolagunevate jäätmete eraldi kogumise nõue kehtima juba selle aasta 1. mail. “Kuna sõlmisime jäätmevedaja Ragn-Sellsiga uue lepingu, said sellesse kirja juba ka uued nõuded,” selgitas Tapa vallavanem Riho Tell. “Sõlmitud leping kestab kuni 2026. aasta aprilli lõpuni, ja kuna selle sisse jääb riigi seatud tähtaeg, otsustati jäätmevedu korraldada selliselt, et kohe uue perioodi algusest liidetakse kõik kinnistud köögijäätmete veoga,” lisas Tapa valla keskkonnaspetsialist Mailis Sepp.

Uus nõue tähendab seda, et köögijäätmed – kartulikoored ja muu selline – tuleb muust prügist eraldada ja visata need eraldi konteinerisse, mis on reeglina pruuni värvi või selgelt nähtava pruuni kleebisega. “Endise Tapa valla kortermajade juures on need konteinerid tegelikult juba olemas, sest enama kui 19 korteriga korteriühistutele kehtis see nõue ka varem,” täpsustas Sepp.