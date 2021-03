Põhjakeskuse ja linna vahele planeeritakse Väljavahi ärimaja

Rakvere Põhjakeskuse piirkond on investoritele atraktiivne ja sinna ehitatakse peagi uus ärimaja. FOTO: 2 X Eskiis, Montaaž

Algatatud on detailplaneering, et rajada Rakvere–Haljala maantee äärde otse linna piiri taha Väljavahi ärikeskus. Arendaja on sinna üürnike leidmiseks oma krundile juba ka vastavad sildid üles pannud.