Siret Tuula püsib talendisaates ja astub reedel nokaudivooru

“Mulle läks väga hinge, kui vanameister Danny (üle viiekümne aasta tegutsenud populaarne sooloartist – toim.) ütles, et mu hääl kõlab alt registritest justkui samet. See oli suur kompliment, ise olen oma madalamate registrite osas olnud alati väga enesekriitiline,” tunnistas Siret Tuula. “Otse ja väga karmilt keegi neist pole öelnud. Proovitakse anda konstruktiivset vastukaja ja mitte lõhkuda lauljat, kes on niigi ülepinges,” lisas ta.