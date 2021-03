Kümme aastat tagasi, 21. mail 2011, esitas lastekaitse liit justiitsministeeriumile ettepaneku laste seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmiseks. Peamiseks põhjuseks asjaolu, et kuigi suguküpsus saavutatakse tänapäeval varem, on noortel siiski väiksem vaimne ja sotsiaalne küpsus otsuseid langetada ning neile otsustele ka kindlaks jääda. Teiseks ei pruugi teismelised tajuda seksuaalse läbikäimise tagajärgi just pikemas perspektiivis. Kunagi pole liiga hilja teha seda, mis on õige.