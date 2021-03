Hanekahjude vastu aitab püss

Osaühingu Piira Talu juht Kalmer Visnapuu rääkis, et mullu tehti haneliste heidutusjahi kohta päris põhjalik uuring, mis aga ei andnud uurijate arvates piisavat tulemust. “Leiti, et tuleb veel uurida, aga minu kogemus ütleb, et kõige tõhusamad heidutusvahendid on ikka raketipüstol ja jahipüss,” sõnas Visnapuu, kes on aastate jooksul proovinud oma põldudelt hanelisi peletada kõikvõimalikke võtteid kasutades.