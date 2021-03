Sõmerul näeb näitust läbi aknaklaasi

Marian Mölder ja Stefani Tsvetkov on tüdrukud, kes maalimist oma hobiks peavad. Sõmeru noortekeskuses tuli see muu jutu sees välja noorsootöötaja Oxana Nikitinaga vesteldes.

“Selgus, et neil on kodus palju joonistusi. Ütlesin, et mis need kodus seisavad, teeme näituse,” rääkis Nikitina. Kuna noortekeskusesse ei olnud mõtet pilte välja panna, sest piirangute ajal seal liikumist ei ole, sai näitusepinnaks hoopis keskusehoone, kus mullu kevadel oli samamoodi õue poolt vaadeldav emadepäevanäitus.