Eesti Post kutsub saatma eakatele saadetisi pakiautomaati

“Sageli eeldatakse, et vanainimesele on pakiautomaadi kasutamine liiga keeruline. Meie kogemus näitab, et see on pahatihti väärarvamus. Eakad on väga tublid ja saavad suurepäraselt hakkama, kui neid usaldada,” ütles Omniva erakliendi valdkonna juht Sandra Krusel.