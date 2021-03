Tualettruumis sulge enne vee tõmbamist potil kaas

Juuresolevatel fotodel on pealtnäha puhas tualettruum, kus aga UV-lambiga valgustades paistavad pritsmed ning hilisem tulemus, kui kaks kahhelkivi on üle käidud lihtsalt puhta veega niisutatud mikrokiudlapiga. Helge Alt viitab, et nii Suurbritannias, USA-s kui ka Itaalias on tehtud uuringuid, mis näitavad, et kui tualetipoti kaas jätta avatuks ja vajutada loputuskasti nuppu, leidub õhus mitu korda rohkem haigust tekitavaid osakesi kui siis, kui enne vee tõmbamist potikaas suletakse.

“Eriti just kõhutõvede levikul võib avatud kaanega WC-pott saada saatuslikuks,” nimetab Alt. “Kui Eestis tehakse uuringuid, mis näitavad, et reovees on COVID-19 osakesi, siis ilmselgelt satub neid vett peale tõmmates ka seintele – see, et me sealt seintelt nakkuse saame, on aga suhteliselt võimatu. Kui lugeda uuringuid, siis pindade kaudu on nakatumine COVID-19sse võimalik, aga vähe tõenäoline.”