Wiedemanni auhinna laureaat kutsub emakeele jälile

Jüri Viikberg on juhtivaid murdeuurijaid, kellelt ilmus äsja "Eesti murrete grammatika", mis ühtlasi on esimene tervikülevaade eesti murrete grammatilisest ehitusest. Ta on koostanud ja toimetanud mahukat "Eesti murrete sõnaraamatut" ning ta on kõrgkooliõpiku "Eesti murded ja kohanimed" üks autoreist.