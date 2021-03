"NATO lahingugrupi prantslaste kontingendi saabumine ning brittide üksuse rotatsioon annab meile taaskord võimaluse harjutada liitlaste vastuvõtmisega seotud protseduure ning arendada omavahelist koostööd. Positiivne on, et liitlased on ka sel korral otsustanud Eestisse saabumisel kasutada erinevaid transpordiliike, kasutades nii õhu- mere- kui ka maismaatransporti. See annab meile võimaluse testida koostööd erinevates sõlmpunktides ning lisaks tõestab ilmekalt, et liitlaste üksuste siirmine Eestisse toimib suurepäraselt ka pandeemia olukorras," ütles toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse ülem major Lauri Kiviloo.