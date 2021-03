Kaido Höövelsonil on vaktsiinisuts käes

Kaido Höövelson ütles, et praegu on tunne väga hea, aga lisas, et hiljem selgub, milline mõju võib vaktsiiniga kaasneda. "Ma süstaldega inimesi väga ei armasta ... Tähendab, inimesi armastan, aga süstlaga inimesi nii väga mitte, aga kõik läks hästi," lausus ta muheldes.

Höövelson rääkis, et ootas vaktsineerimist väga, sest pole aasta aega saanud Jaapanisse ega teistesse riikidesse minna. "Me peame harjuma selle haigusega elama, ja kui on välja pakutud vaktsiin, ei tasu ära öelda, vaid vaktsineerimist kaaluda. Gripi vaktsiini on tehtud juba aastaid, ma ei näe siin koroonavaktsiiniga suurt vahet. Soovitan kindlasti vaktsineerida, et saaksime oma tavaelu tagasi. Mida varem, seda parem," arutles Kaido Höövelson.