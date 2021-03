Maakonna suurim koroonapesa asub Viru-Nigulas

Virumaa Teataja andmeil on Rakvere haigla intensiivravipalatis lebavad koroonahaiged valdavalt pärit Viru-Nigulast ja kohalik vallavanem Einar Vallbaum andis mõista, et kuna kogukond on väike ja lävib omavahel palju, on haigestunud paljud Viru-Nigula aleviku elanikud.