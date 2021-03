Koroonaaasta on tekitanud igatsuse inimeste järele

Kuidagi ei tõuse käsi kirjutama, et tähistasime aasta möödumist – liiga täpselt on veel meeles eelmise märtsi keskpaik, mil lahendus “paar nädalat isolatsiooni ja saame oma tavapärase eluga edasi minna” paistis igati loogiline, ent ehk on lisaks sellele, et kroonitud aasta rõhutab tugevalt igatsusi, ootusi ja murekohti, sest veidrapoolsest pea peale pööratud elukorraldusest olnud midagi ka õppida ja tuleviku tavaellu kaasa võtta.