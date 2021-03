Märtsis tuleb maksta, aga mai on prii

Linnapea Triin Varek rääkis, et valitsus on palunud lapsi lasteaedadesse mitte viia ning Rakveres on seda ka kuulda võetud. Kui tavaliselt käib igas linna lasteaias ligi paarsada last, siis sel nädalal on Kunglas umbes 60 ning Triinu ja Rohuaia lasteaias kummaski 30–35 last päevas. “See tähendab, et päris palju lapsi on ikkagi koju jäetud,” lausus linnapea.