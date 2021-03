Rakveres saab dementse lähedase viia päevahoidu

Lähedane, keda paariks tunniks või terveks tööpäevaks päevakeskuse tegevusjuhendajate hoole alla viia, ei pea olema vanem, vaid võib olla ka abikaasa. Nii on see suureks abiks ühele Rakvere linna üle 70-aastasele naisele, kelle abikaasa, vanuse poolest järgmisse aastakümnesse kuuluv, eelmisel kevadel insuldi üle elas.

“Arstid ütlesid, et tal pool pead ei tööta, on viieaastase lapse tasemel. Teda ei saa üldse üksi jätta, vajab kõiges abi, kipub asju tagurpidi tegema, särki tagurpidi selga panema. Mõnikord on helgem moment, teinekord on täitsa augus. Väga raske on,” rääkis proua.